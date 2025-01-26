中評社北京1月26日電／網評：捐10元被嫌摳 該查查公益組織了

來源：光明網 作者：克鲜



捐一分錢也是愛心，捐10塊錢卻被嫌“摳”？



1月21日，山東濟寧市的劉女士發帖稱，當地一家公益團隊在志願者群發布了給孤寡老人送溫暖募捐活動，文案中提到“請愛心人士伸出援手，一分也是愛”。劉女士的兩個孩子準備每人捐10元零花錢。她在微信群裡轉出這20元時，工作人員卻沒有收款，而是回應稱“沒辦法給你寫十塊錢一個人，都說摳，上次團委決定了以後十元不再收”。投訴後，對方還把孩子從她的公益團體中移除。



這一舉動引發了輿論一邊倒的批評。對於捐款的小朋友來說，10塊錢可能就是不小的數目，更是無價的樸素愛心，所謂公益團隊這樣的操作會給他們留下怎樣的影響？這樣的態度，又如何讓人相信他們真能把活動組織好，每一筆善款都被認真對待呢？更應該追問一下：這樣的“公益組織”是如何成立的，又是如何運作的？募集來的錢到底用到了哪裡？誰在監督？



目前，濟寧市民政局表示：涉事的公益機構並不是慈善組織，而是民辦非企業單位，民政局並沒有規定具體的捐款金額，調查完再進行處理。可能，有讀者對於“公益機構並不是慈善組織”這一表述犯了迷糊，一家公益機構又怎麼是“民辦非企業單位”了呢？



事實上，我國公益領域的立法以及相關規範性文件相當複雜，所涉及的主體既有資金要求嚴格的基金會，也有註冊門檻很低的“民辦非企業單位”，既有“國字號”的事業單位還有純粹的草根組織。組織無論大小都應該嚴格遵守法律、依法展開活動，同時應該遵循誠信原則，不能打著公益的幌子欺世盜名、渾水摸魚，濫用公眾的愛心。

