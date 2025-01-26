中評社北京1月26日電／網評：公共圖書館“新玩法”助推全民閱讀

來源：人民網 作者：苗務



近年來，智能化圖書館、24小時免費書房……一些特色公共圖書館成為了網紅打卡點。越來越多公共圖書館突破傳統模式，解鎖、探索前所未有的“新玩法”，巧妙地將閱讀與藝術、社交、智慧服務等多元需求融合，讓公共圖書館成為潛心閱讀和社交的會客廳，成為增進人與人情感聯結的紐帶。



科技與人文相融合，智慧服務拓展圖書館文化生態無限可能。隨著大數據、人工智能等技術的不斷進步，圖書館的服務模式也在悄然變革。智能導航、個性化推薦系統、電子書借閱、遠程訪問數據庫……這些高科技手段的應用，極大地契合讀者品質化、個性化、多元化及便利化等需求，借助物聯網、大數據、人工智能等前沿技術，公共圖書館正歷經數字化轉型升級，實現從“以書為中心”向“以人為中心”的轉變。當前，智慧服務場景已全方位嵌入全國公共圖書館的建設進程，成為重塑圖書館文化生態、拓展知識傳播邊界的關鍵力量。同時，公共圖書館積極融入文旅發展潮流，成為蘊含城市精神的文化景觀。



閱讀活動和城市場景相串聯，開辟全民閱讀新場景。在今日的公共圖書館，書籍不再是孤立的存在，主動尋求跨界合作，越來越多的特色“玩法”，給人們帶來源源不斷的驚喜。重慶市江北區圖書館不斷“上新”趣味文化活動，以親子游的形式讓大家體驗到拓印、扎染、糖畫等傳統技藝；北京市朝陽區圖書館多次舉辦全民閱讀推廣活動，例如“朝圖之夜”名家沙龍、經典文學名著音樂會、中軸線研學活動等；濟南市圖書館開辦了市民夜校，開設零基礎美妝、非遺手工製作等課程……公共圖書館作為公共文化服務的關鍵一環，充分踐行“大閱讀”理念，與各界多種形式合作共同構建一個多維度的文化體驗場所，持續探索新穎豐富的文化供給模式。



從城市到鄉村，以特色助推全民閱讀風潮。如今，以城市書房、文化驛站等為代表的新型公共文化空間不斷湧現。文化和旅遊部數據顯示，目前全國各類新型公共文化空間數量超3.88萬個，成為各地推進城鄉公共文化服務高質量發展的關鍵力量。這些遍布全國各地的特色圖書館，已然成為公共文化服務體系不斷完善的生動注腳。在山東省青島市一群年輕創業者合作設計的大石鄉村圖書館，書香、咖啡香與四周的雞鳴犬吠、拖拉機聲交織相融，讓遊客感受獨特的鄉間閱讀意趣。在浙江省嘉興市王店鎮，一所鎮政府與社會人士共建公益性質的“梅里有為圖書館”，點亮了當地民眾的平常生活。

