中評社北京1月26日電／網評：春節是“考點”，年關亦“廉關”

來源：人民網 作者：寧珂



新春，千家萬戶歡樂祥和的時光，也是黨員幹部廉潔自律的時刻。



歲末年初，中央紀委印發《關於做好2025年元旦春節期間正風肅紀工作的通知》，強調“以鐵的紀律持續淨化節日風氣”，要求“對違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津貼補貼或福利、違規操辦婚宴借機斂財、公車私用等節日頑疾徹查嚴處，對‘快遞送禮’、借培訓考察等名義公款旅遊等隱形變異現象露頭就打”，可謂給黨員幹部打了“預防針”。



節點是“考點”，年關亦“廉關”。逢年過節是請吃送禮的高發期，也是小事小節失守的危險期。比如，老鄉會、校友會、戰友會，觥籌交錯中容易迷失自我。再如，消費卡、禮品卡、購物卡，迎來送往難躲“糖衣炮彈”。又如，講課費、課題費、咨詢費，明目繁多試圖蒙混過關。



時至今日，經過一個節日一個節日地抓、一個問題一個問題地破解，明面上“吃拿卡要”的現象少了，吃喝的作風收斂了，“有心人”“禮品經”的風氣轉變了，紀律關、廉潔弦已經成了不可逾越的底線紅線。



只不過，糾治“四風”的難點就在於隱形變異，在於“春風吹又生”。由風及腐、風腐一體，這是正風肅紀一以貫之總結而來的規律性認識。“紀”在心中，過好“廉”節，就必須拒絕“隱藏的腐敗”，遠離“庸俗的東西”，寸步不讓、常抓不懈。

