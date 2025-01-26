中評社北京1月26日電／網評：踏上取經路，比抵達靈山更重要

來源：工人日報 作者：陳俊宇



首款國產3A遊戲大作《黑神話：悟空》的熱度未減。在最近召開的地方兩會上，它被寫進了政府工作報告。



浙江省政府工作報告指出，“《黑神話：悟空》、越劇《新龍門客棧》成為現象級‘爆款’產品……”山西省政府工作報告明確，“借助《黑神話：悟空》開發相關產品和業態，打造文創爆品。”



這款遊戲與浙江、山西均有淵源。遊戲由杭州游科互動科技有限公司開發、浙江出版集團數字傳媒有限公司出版；遊戲36個取景地中，27個來自山西，主要取材於該省的石窟、寺廟、古建築、雕塑和壁畫。



2024年11月底，英國最著名的遊戲產業大獎“金搖杆獎”年度盤點揭曉，《黑神話：悟空》獲得“年度最佳遊戲”“最佳視覺設計”等多個獎項，是國內單機遊戲首次奪得的終極大獎。



如此來看，《黑神話：悟空》是標杆亦是里程碑，注定會被寫進國產遊戲的發展史中。



遊戲帶動相關產業這是無可厚非的規律，然而也要看到這款遊戲帶來的啟示逐漸淹沒在宏大敘事與概念堆砌之中：借助《黑神話：悟空》的熱度和流量，進一步把文物旅遊做起來，讓文物“活”起來、旅遊“火”起來；支持優秀文化走出去，推動國潮精品、影視出版、文創動漫等優質產品出海；發展“文化＋科技”“文化＋數字”“大視聽＋旅遊”“交通＋旅遊”新模式，打造更多文旅“爆款”產品……

