韓媒披露尹錫悅拘留令申請書細節

中評社北京1月26日電／據新華社報導，韓國YTN電視台25日獨家披露了韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）關於被停職總統尹錫悅拘留令申請書的內容細節。



公調處17日以涉嫌“發動內亂、濫用職權”向首爾西部地方法院申請對尹錫悅的拘留令。據YTN電視台報導，尹錫悅拘留令申請書共有10頁，大部分內容為調查報告形式的說明材料。申請書列舉了7個拘留理由，包括尹錫悅可能毀滅證據和再犯的危險性、追加調查的必要性等。



按公調處的說法，尹錫悅與前國防部長官金龍顯等人共謀，向軍隊下達指令，命令用槍支武裝的678名軍人進入國會內部；在發布緊急戒嚴當時，尹錫悅指示，對部分媒體採取斷電、斷水措施；以無人機入侵平壤等手段對朝鮮發起挑釁。



公調處還說，在第一次執行尹錫悅逮捕令時，有報導推測尹錫悅乘坐了防彈車輛，由此可以判斷尹錫悅有逃跑的可能性。公調處提出，憲法法院若駁回尹錫悅總統彈劾案，尹錫悅極有可能再次做出極端行為。



此外，公調處還對社會恐將出現動蕩表示擔憂。公調處說，一直以來，尹錫悅對視頻網站“優兔”極右翼博主的極端主張表達支持。尹錫悅這種言行將刺激其擁護者，恐使保守派、進步派支持者之間發生流血衝突等不幸事件。



公調處23日把尹錫悅涉嫌“發動內亂、濫用職權”案移交檢察機關，要求後者提起公訴。根據韓國法律，檢察機關收到公調處發送的相關文件和證據後，可以決定是否向法院提起公訴。



25日晚，韓國首爾中央地方法院再次駁回檢察機關對尹錫悅的拘留期限延長申請。據韓媒分析，檢察機關將抓緊時間，在現有拘留期限，最晚於26日內向法院提起公訴。