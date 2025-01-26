中評社北京1月26日電／網評：讓年“味”兒在創新中滋潤綿延

來源：人民網 作者：方可



告別甲辰龍，金蛇迎春來。我們張燈結彩，神州同慶。



對中國人來說，回家過年、一家團聚既是由來已久的傳統習俗，也是不可或缺的情感需求。儘管春節傳承千年的精神內核始終沒變，但春節是“活化”的文化，需要與時俱進，需要激發春節的新活力。



每到春節，年味的變化總會備受輿論關注。在科技的加持下，“互聯網＋春節”創造了一批“新年味兒”。電子紅包裹著美好祝福，突破時空阻礙傳遞到各處；一家人圍坐一起來一場“家庭雲K歌”，成為年夜飯後的新風景；雲廟會、VR觀展、電子煙花秀，給百姓過大年時的文化生活添了許多新樂子，等等。然而賦予“新年味兒”以意義的，又並非網絡技術，關鍵在於能否形成集體記憶，這是觸發文化意義上的深層感悟。當熟悉的年味兒彌漫在移動互聯網上，也為春節注入了新的集體記憶。



不變，源於熱愛和傳承；變化，來自與時俱進的意識和勇氣。“變臉”更新了的年味、年俗、過年方式，適應了群眾文化新需求，為春節注入更多生機活力。讓中華民族的優秀文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調，才能讓更多人成為參與者、記錄者，才能將傳統文化真正傳下去、用起來。



“在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，這是我們新的文化使命。” 如何更好擔負起這個使命？推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，是必然要求。近年來，傳統文化“兩創”實踐碩果累累。八達嶺長城借助5G、VR、AI等科技，使得跨年活動震撼人心；大唐不夜城古詩燈光秀、“盛唐密盒”吸引眾多遊客；簪花、點翠等非遺手工體驗遍地開花；中式婚禮、中式茶飲、中式服裝，在年輕人中刮起國潮風……創造是優秀傳統文化帶來文化自信的基礎，而創新是讓傳統文化實現文化自強的路徑。

