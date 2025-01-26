蘇丹北達爾富爾州一醫院遭襲68人死亡

中評社北京1月26日電／據蘇丹民間機構和地方組織25日發佈的消息，蘇丹快速支援部隊24日晚襲擊了該國西部北達爾富爾州首府法希爾的一家醫院，造成68人死亡、19人受傷。



新華社報導，根據蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”和地方組織“法希爾抵抗委員會協調組織”25日發表的聲明，蘇丹快速支援部隊使用無人機向法希爾南部的沙特醫院發射導彈，醫院建築嚴重受損，目前已停止運營。聲明指責蘇丹快速支援部隊違反國際人道主義法。



蘇丹達爾富爾地區行政長官明納維在社交媒體發文說，沙特醫院是法希爾市唯一一家還在運營的大型醫院，遇難者中包括婦女和兒童。



北達爾富爾州衞生部長易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提爾25日告訴新華社記者，蘇丹快速支援部隊24日還襲擊了法希爾市中心一處市場和南部一個居民區，造成數十人死傷。



蘇丹快速支援部隊尚未就上述襲擊作出回應。



為爭奪對北達爾富爾州的控制權，2024年5月以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝，同快速支援部隊在法希爾展開激烈戰鬥。達爾富爾地區位於蘇丹西部，劃分為5個州，除北達爾富爾州外，目前該地區其他4個州均被快速支援部隊控制。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生，超過1230萬人流離失所。