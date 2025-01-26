以色列和哈馬斯分別釋放被扣押人員

中評社北京1月26日電／據新華社：以色列監獄25日釋放了200名巴勒斯坦被扣押人員。當天早些時候，以方證實，被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放的4名以色列被扣押人員已回到以境內。



《以色列時報》25日援引以色列監獄管理局發表的聲明報導說，當天以色列監獄已經釋放200名巴勒斯坦被扣押人員。



巴勒斯坦在押人員協會主席阿卜杜拉·扎加里25日對新華社記者表示，作為加沙地帶停火和交換在押人員協議的一部分，以色列當天釋放200名巴勒斯坦在押人員，並移交給紅十字國際委員會。



巴勒斯坦消息人士告訴新華社記者，搭載114名以色列釋放的巴勒斯坦在押人員的車輛抵達約旦河西岸城市拉姆安拉；16名獲釋的巴勒斯坦在押人員抵達加沙地帶，他們是通過凱雷姆沙洛姆口岸進入加沙地帶的。



另據埃及開羅新聞電視台25日報導，被以色列釋放的70名被扣押巴勒斯坦人當天通過拉法口岸進入埃及。



埃及安全部門一名消息人士告訴新華社記者，這70人是以色列當天釋放的200名巴勒斯坦在押人員的一部分。他們進入埃及後，將被轉移到其他目的地。



25日早些時候，以色列國防軍發表聲明說，被哈馬斯釋放的4名以色列被扣押人員已回到以境內。



4名獲釋者均為以色列女兵，她們是停火換俘協議第一階段第二批被釋放的以色列被扣押人員。以色列媒體報導說，這4名女兵于2023年10月7日在以色列與加沙地帶交界處一軍事基地內被哈馬斯武裝人員抓走。



目前，哈馬斯方面暫未發佈關於此事的官方消息。