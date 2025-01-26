聯合國從剛果（金）戈馬市轉移非必要工作人員

中評社北京1月26日電／聯合國剛果（金）穩定特派團25日發表聲明說，鋻於剛果（金）東部北基伍省安全局勢惡化，決定暫時將聯合國系統非必要工作人員從該省首府戈馬市轉移。



新華社報導，聲明說，鋻於北基伍省不斷惡化的安全局勢，聯合國暫時將包括行政崗位人員和可遠程工作人員等非必要人員從戈馬市轉移。涉及糧食援助分發、醫療援助等關鍵行動的人員將留在原地繼續開展工作。



聲明說，這一決定旨在確保人員安全的同時維持聯合國在北基伍省開展的行動，並不會影響聯合國提供人道主義援助和保護平民。聯合國將根據安全形勢變化重新評估人員調整狀況，並在條件允許時全面恢復人員安排。



剛果（金）軍方24日說，該國東部北基伍省省長西里姆瓦米23日在該省前線視察時遭襲中彈，送醫後不治身亡。北基伍省發言人恩吉克24日在接受新華社記者採訪時說，自今年年初以來，反政府武裝“M23運動”加大攻勢，與剛政府軍爆發衝突。據當地媒體報導，“M23運動”在向北基伍省和南基伍省的擴張中佔領多個要塞要衝。



聯合國秘書長古特雷斯23日通過發言人發表聲明，對剛果（金）東部近期再次爆發敵對行動表示“震驚”，呼籲“M23運動”立即停止進攻、撤出所有佔領區，並遵守2024年7月31日達成的停火協議。



2009年3月，剛果（金）反政府武裝“保衞人民國民大會”與政府簽署和平協議，加入政府軍。2012年，忠於原“保衞人民國民大會”的一些官兵發動兵變，組成新的反政府武裝“M23運動”並在剛果（金）東部發動攻勢，從事叛亂活動，導致大量平民傷亡、數以萬計民眾流離失所。2022年5月，剛政府決定將“M23運動”定性為恐怖組織。