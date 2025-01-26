這個老商圈為何能這麼火？

部分消費者在“啟元·光裡”商業街區逛街。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社報導，喜氣洋洋的春節裝飾、時尚酷炫的各類燈展，街道上人流如織、商場裡生意紅火……臨近春節，記者來到重慶市江北區觀音橋商圈，感受到這裡澎湃的消費活力。



記者在觀音橋商圈“星光68廣場”看到，室內大型海洋館、特色飲品街區、輕奢潮牌等豐富業態吸引了大量市民遊客。今年元旦以來不到1個月，這個商場累計客流量近50萬人次、銷售額約1.3億元，分別同比增長35.58%、21%。



在一家戶外服裝品牌店前，有消費者正排隊入店。“我們非常重視消費者的購物體驗感。每一位進店顧客不管是否購買產品，我們都會安排導購一對一講解產品以及戶外運動知識。”該店負責人告訴記者，去年店鋪銷售額近6000萬元、同比增長近70%。



“星光68廣場”綜合部主管馮夢穎介紹，客流量和銷售額的持續提升，源於商場不斷調整豐富業態和服務，提升線下消費體驗感。為迎接春節消費旺季，商場新開了5家化妝品首店，推出海洋館“美人魚”免費表演，還贈送禮品、消費券等。



觀音橋商圈地處重慶市江北區核心地段，現有15個大型商場、1.4萬多家經營主體。這個2005年開業的重慶老商圈，近年來日均客流量約60萬人次，節假日單日最高客流達到105萬人次，去年前三季度實現銷售總額3480億元。



亮眼數據的背後，是觀音橋商圈順應消費新形勢奮力轉型，消費供給呈現新場景、新業態、新體驗的結果。