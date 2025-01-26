2024年西藏外貿進出口總值超120億元

中評社香港1月26日電／記者26日從2024年西藏進出口情況新聞發布會上瞭解到，2024年西藏外貿進出口總值達126.7億元，同比增長15.4%，創歷史新高。其中，出口113.2億元，同比增長15.3%；進口13.5億元，同比增長16.9%。



新華社報導，拉薩海關副關長李崧介紹，2024年西藏外貿發展迅猛，2023年、2024年連續兩年外貿進出口總值突破100億；貿易夥伴拓展至140個國家或地區。



在貿易主體方面，2024年西藏有進出口實績的外貿企業200餘家，企業活躍度提升至16%。民營企業以其機制靈活、創新力強等優勢，成為西藏外向型經濟的“中堅力量”，全年進出口125億元，同比增長21.2%。



在貿易貨物品類方面，2024年西藏進出口貨物品類共2千餘種，首次實現西藏水果出口，全年農產品累計出口0.4億元。此外，契合南亞市場需求的新能源汽車、鋰電池、光伏產品等共計出口3.3億元。



作為西藏外向型經濟發展的重要樞紐，拉薩海關確保樟木、吉隆、普蘭三大對尼傳統陸路口岸高效順暢，推動拉薩貢嘎國際機場航空口岸復航並新增國際航線，助力海拔4772米的裡孜口岸開通運行。針對蘋果等農產品開通出口全鏈條綠色通道，實施“5+2”預約通關、“雲簽發”檢驗檢疫證書等便利化措施，做到農產品出口即報、即驗、即走。