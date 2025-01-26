“美國優先”助推歐洲“戰略覺醒”

中評社北京1月26日電／法國總統馬克龍近日在向法國軍隊發表講話時，強調歐洲“戰略覺醒”的必要性，表示要增加國防開支，減少在安全方面對美國的依賴。



新華社報導，分析人士指出，美國總統特朗普就任後釋放出強烈的單邊主義信號。他的“美國優先”立場讓大西洋彼岸的歐洲瀰漫著不安情緒，歐洲內部試圖尋求戰略自主的動向加強。未來四年，美歐在貿易、國防開支、應對氣候變化等方面的分歧可能進一步加劇，“跨大西洋盟友”關係或將陷入動蕩。



焦慮情緒上升



馬克龍近期不止一次提到歐洲需要“覺醒”。他在2025年新年賀詞中也呼籲，要在動蕩不安的國際局勢中，實現科學、思想、技術、工業、農業、能源、生態等領域的“歐洲覺醒”。



有分析指出，“覺醒”的呼籲在一定程度上源自歐洲各國對特朗普重返白宮的焦慮情緒。特朗普就任前就曾多次威脅將對歐盟加徵關稅、要求北約成員國提升防務支出，以及奪取丹麥自治領地格陵蘭島控制權。其就職當天發表的演講及簽署的行政令表現出強烈的“美國優先”和單邊主義色彩，使歐洲各國陷入極大的不安之中。



據德國媒體披露，德國駐美大使安德烈亞斯·米夏埃利斯14日向德國外交部發送了一份電報，表達了對特朗普可能實施“報復計劃”的擔憂。他在電報中批評特朗普計劃實施“最大限度破壞”，並警告說特朗普政府可能會給政治秩序帶來混亂。



西班牙《國家報》網站評論文章指出，特朗普的言論加劇了歐洲盟國對美國未來四年政策方向和外交風格的擔憂。

