快評：陸客團籌備登台　兩岸旅遊春暖待花開

中評社快評／已經冰凍多年的兩岸觀光旅遊，農曆新年後能否解凍，主要看台灣方面，民眾及旅遊業者都期待台灣當局勿再找不相干的理由拖下去。



大陸文旅部已在1月17日宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。台灣媒體報導，福建旅行業者會計劃組踩線團，2月12日赴台參加高雄春季旅展，甚至規劃到北、中、南部地區辦推廣會；另外，傳出上海踩線團將有三團於2月13日抵台，預計將參加2025台北燈節。



大陸相關各項工作正在積極籌備中，現在主要看台灣當局的態度。目前兩岸旅遊“融冰”的障礙仍然存在，台灣當局堅持以“小兩會”對談，官方對官方為前提；台灣當局至今仍未解除“禁團令”，也未取消赴大陸旅遊危險燈號，兩岸融冰可說仍然困難重重。



台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰日前敦促台灣當局儘快宣布“第1季全面開放”。賴正鎰指出，大陸放出善意訊號，是兩岸互相開放旅遊的一個“好的開端”，希望賴當局收下善意，大膽開放，解除“禁團令”，開放兩岸團客往來旅遊，恢復熱門航點、航班；也希望大陸47個城市恢復赴台自由行，讓兩岸人民能共享“新年禮包”。



冬天過後，大地回暖，春意盎然。兩岸旅遊春暖待花開，民眾及旅遊業者期待已久，希望當政者不再讓人失望。