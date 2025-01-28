快評：特朗普重視交易　台灣未準備好應變

中評社快評／特朗普重新上台已過了一周，執政風格相對第一任期有過之而無不及，全球政治格局面臨重塑，各方都在適應、應對。在台灣，朝野正忙於開年後搞大罷免、大內鬥，對台海局勢、美台關係的未來走向似乎並不熱心，顯然也未準備好如何應變。



中共中央政治局委員、外交部長王毅24日應約同美國國務卿魯比奧通電話，闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理，希望對方“好自為之”。“好自為之”成為熱詞，引起熱議，用到魯比奧身上，有警示、提醒之意，中美元首早前通話說明有意願共同解決現存障礙，魯比歐不要踩中方紅線，把關係搞僵，否則，自己看著辦吧。



對台灣當局而言，也應“好自為之”。世界劇變，台海形勢也正出現全新變局。“倚美謀獨”、“反中抗中”的路顯然是走不下去的。



美國方面，為了“讓美國再次偉大”，特朗普在很多方面需要中國配合、支持。自去年11月當選迄今，特朗普個人及其團隊的對台言論均十分謹慎，政策也在悄然改變中。很多人相信，特朗普拿台灣做“交易”，只是時間問題。



大陸方面，反對、打擊“台獨”及外力介入的力度不斷加強，方式、方法更加多樣、有效，兩岸關係的主導權和主動權把握在大陸手裡，時間也在大陸一邊。台灣當局若繼續選擇“鬥”，需付出更大代價，而再拖下去還是得面臨“攤牌”。



外界相信特朗普已在與中國大陸談“交易”，而且達成的可能性正在提升。面對大變局，台灣當局應“好自為之”，及早準備。