快評：開年“大罷免”　韓國瑜大戰柯建銘

中評社快評／民進黨黨團總召柯建銘喊出的“大罷免”，從黨內存疑演變為遍地烽火，農曆年後料全面展開，並延續到6、7月暑假期間。為了“大罷免”，台灣朝野拚政治不拚經濟，全民陷入其間，後果難料。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜是柯建銘推“大罷免”的頭號目標，雙方近期已在“立法院”數度交手。韓國瑜昨天出席活動時提到“大罷免”議題，指“大罷免”如西瓜皮擦屁股，沒完沒了，不是台灣之福。



目前台灣政論節目都在談論“仇恨政治”，市井百姓間也充滿意識形態，一方批對方親共賣台，一方譴責對方只想著“台獨”，不惜一戰、荼毒台灣生靈。“大罷免”沒有所謂深化民主，只停留在動員對決，朝野惡鬥更慘烈。



“大罷免”由民進黨挑起，國民黨誓言要以戰止戰。早前有媒體在YouTube針對“年後大罷免可能啟動，你認為最後結局是？”進行網路投票，高達82%認為國民黨將成功反殺，挫敗“賴清德狂想”；13%認為雙方半斤八兩，一切維持原狀；5%認為民進黨大獲全勝，成為“國會”最大黨。



綠營背景的不少公民團體已在全台各地發起罷免行動。早前綠營宣稱已有10位國民黨“立委”第一階段被“連署罷免”達標。國民黨也傳出鎖定7綠委進行罷免。基層動起來，雙方更難懸崖勒馬。



韓國瑜早前率團訪美成功，氣勢更旺，“大罷免”過程中料將扮演強力輔選角色。柯建銘強推“大罷免”，民進黨未必蒙利，甚至被罷免的“立委”可能會比國民黨多。如果那樣，“立法院”朝小野大的局面將持續下去，賴清德剩下的3年任期，日子必更難過。