去年以工代賑吸納332萬低收入民衆就業

中評社北京1月27日電／據新華社報導，記者26日從國家發展改革委獲悉，通過實施以工代賑政策，2024年全年累計吸納帶動332萬名低收入群眾務工就業，同比增長31%；發放勞務報酬478億元，同比增長32%。



以工代賑專項投資項目吸納36萬名農村低收入群眾就近就業。國家發展改革委聯合財政部下達2024年度以工代賑中央專項投資115億元，較2023年度增加6億元，支持有關省份共實施2726個以工代賑專項投資項目，全年累計吸納36萬名農村脫貧人口、防返貧監測對象、受災群眾和其他低收入群體務工，發放勞務報酬41億元，佔中央投資的比例達到30%以上。各地還依托項目建設開展勞動技能培訓、開發建後管護等公益性崗位，全年累計培訓以工代賑務工群眾20餘萬人。



在重點工程項目中實施以工代賑帶動246萬名群眾就近就業。2024年，各地在國、省、市、縣四級共1.2萬個政府投資的重點工程項目中實施以工代賑，累計帶動246萬名低收入群眾就近就業，發放勞務報酬394億元。



據悉，下一步，國家發展改革委將認真貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神，會同有關部門和地方持之以恒抓好以工代賑各項工作，高標準高質量推進以工代賑專項投資項目實施，在各類重點工程項目和農業農村基礎設施領域繼續大力推廣以工代賑方式，持續擴大就業吸納容量和勞務報酬發放規模，進一步發揮以工代賑穩就業、增收入、促消費的重要作用。