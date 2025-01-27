台灣女孩遇奇妙緣分　願與哈爾濱長相厮守

熱情的哈爾濱朋友打動了台灣姑娘劉諾語（前排右一）的心。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月27日電／據大公網報導，台灣女孩劉諾語在哈爾濱發展不過短短一年，已經在這座異鄉城市置業，開辦舞蹈學校，並開始策劃拓展新的經營項目，事業小有成就。是什麼讓她跨越3000多公里，如此義無反顧地安居在這裡？如此鐘愛這座城市？她向大公報記者表示：“在哈爾濱，我第一次體驗到真正的冬季，那麼美，還有樸實的出租車司機、好客的理髮師、熱情的鄰居……我從來沒有在其他城市感受到這般溫暖的人情。哈爾濱是一個值得人長相厮守的城市！”＼大公報記者 於海江、王欣欣、吳千哈爾濱報導



當記者在“緣舞社”見到劉諾語時，她滿臉歉意地對記者說：“不好意思，今天嘎嘎冷，還折騰你們跑一趟！”一句話，讓大家不由會心一笑，溫柔的台灣腔碰上純正的東北話，卻一點不覺得違和。“在哈爾濱這段時間，交了很多東北朋友，不僅學了不少東北話，連自己的性格也跟著變得豪邁了！”



跨越千里邂逅愛情



26歲的劉諾語是台灣台中人，多年前離開台灣，在成都從事地質勘查工作。在三亞度假的一場旅行，讓她結識了哈爾濱男孩，意外地收穫到愛情，也與哈爾濱結下了緣分。



“來到哈爾濱，我才真正感受到什麼叫做冬天。”第一次跨越數千里來到祖國最北的省份，劉諾語對哈爾濱的感受充滿了新鮮和震撼。“整個城市都是一片雪白的世界，乾乾淨淨，大雪人怎麼能堆成那麼高那麼可愛？冰雪大世界裡的冰雕建築怎麼那麼像童話世界？”劉諾語興奮地告訴記者：“我本來就是一個隨遇而安、能很快適應環境的人。一來到哈爾濱，我就一下子愛上了這座城市，不僅因為這裡四季分明且有美麗的冰雪，更多的是因為這座城市的熱情與溫暖。所以雖然愛情沒有結果，但我也選擇留在這裡開啟新的生活！”



好客之城堅定創業信心



“走了很多城市，哈爾濱是最不一樣的。”劉諾語說，她剛來時坐出租車，司機師傅一聽她的口音就脫口而出：“老妹兒，你不是東北人。”“過去在別的地方，聽到別人叫我‘老妹兒’搭訕，我一定會很戒備，可在哈爾濱的司機大哥帶給我的全是真誠和感動。”得知她是台灣人，司機一路上熱心地向她推薦哈爾濱好看好玩的地方，還告訴她什麼美食一定不能錯過，注意些什麼，萬一氣候不習慣生病應該去哪裡看病。“到了目的地，司機師傅說什麼也不肯收車費，還像一位不放心的家長，臨行前不停地囑咐我，說希望我在哈爾濱玩得開心。”