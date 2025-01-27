旅意華僑張修中：讓中國電影如繁花綻放

張修中（左三）出席在佛羅倫薩市政廳“首都”大廳舉行的第十二屆卡洛·洛倫齊尼匹諾曹獎頒獎典禮。受訪者供圖（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京1月27日電／據人民日報海外版報導，旅意華僑張修中，用二十年的時間，從最初的一位藝術求學者，到參演電影、成立中藝國際、打造紀錄片、創辦繁花中國電影節，一步步成為中意兩國文化的交流使者。



夢想啟航



張修中出生於中國河南，從小酷愛文學藝術。他飽含對現當代藝術形態與脈絡的熱愛，跨越山海來到意大利佛羅倫薩求學。



“那時候，我對一切文化藝術都充滿了好奇，想要瞭解更多未知的世界。”張修中回憶道。



回想起在佛羅倫薩的那段日子，張修中說：“我記得那時，每天白天剛一結束在佛羅倫薩美術學院的課程，便要立即去火車站搭乘前往普拉多的火車，趕到劇院學習課程。待到下課時，夜幕已然降臨，便可趁著月光，趕最後一班回佛羅倫薩的火車回家。”



春去秋來、夏暑冬寒的生活皆是如此。求學期間，他系統地學習了現當代藝術理論構架與雕塑專業知識。他不但在劇院中學習電影表演課程，還參與了畫展沙龍與國際文化交流活動，在意大利當代美術館舉辦展覽並獲獎，加入了當代藝術博覽會，並以全額獎學金完成了佛羅倫薩美術學院雕塑系研究生的學業。



這些寶貴的經歷拓寬了他的視野，豐富了他的藝術實踐。通過歐洲聯盟伊拉斯謨國際交換計劃，張修中被派至德國波茨坦繼續深造。



在學生時代的末期，張修中迎來了他藝術生涯的一個重要轉折點。一次特別的機會，他被意大利著名導演帕特裡齊奧·喬弗雷迪選中，以男主角的身份出演了電影《白日夢》。在拍攝過程中，張修中深刻體會到了藝術的無國界性，不同文化背景的團隊成員們，為了共同的藝術目標，相互尊重、相互學習，共同創造。

