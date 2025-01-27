3名聯合國維和人員在剛果金東部衝突中身亡

中評社北京1月27日電／據新華社報導，外交部26日發布公報說，3名聯合國維和人員近日在該國東部的衝突中喪生。



公報說，近日在剛果（金）東部執行任務期間，聯合國剛果（金）穩定特派團（聯剛穩定團）2名南非籍和1名烏拉圭籍維和人員喪生。此外，另有8名隸屬於南部非洲發展共同體（南共體）軍隊的士兵在衝突中喪生。



另據聯合國秘書長發言人迪雅裡克26日說，過去48小時，3名聯剛穩定團的維和人員在執行安理會賦予的任務時喪生，另有11名維和人員受傷。傷員目前正在接受治療。



剛果（金）外交部在公報中再次譴責反政府武裝“M23運動”的暴力行為。



近期，“M23運動”在剛果（金）東部的北基伍省和南基伍省加大攻勢，已占領多個要地。“M23運動”和政府軍的武裝衝突造成大量平民流離失所。剛果（金）軍方24日說，北基伍省長西裡姆瓦米23日在該省前線視察時遭襲中彈，送醫後不治身亡。



聯剛穩定團25日發表聲明說，鑒於剛果（金）北基伍省安全局勢惡化，決定將聯合國系統非必要工作人員暫時從該省首府戈馬市轉移。26日，聯合國安理會就剛果（金）局勢召開緊急會議。



2023年5月，南共體首腦會議發表聲明說，南非、莫桑比克和坦桑尼亞等國同意在剛果（金）東部部署部隊，以幫助平息該地區的暴力事件，恢復和平與安全。2024年1月16日，剛果（金）軍方宣布，剛政府軍與南共體軍隊在剛東部地區的聯合軍事行動正式開始。