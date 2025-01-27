哥倫比亞拒絕接收遣返移民航班　特朗普回應

中評社北京1月27日電／據新華社報導，哥倫比亞總統佩特羅26日表示，哥倫比亞不會允許運載哥移民的美國航班入境。美國總統特朗普隨後說，他已指示美國政府採取報復性措施，包括對所有從哥倫比亞進口的商品加征25%關稅，並對哥官員實施旅行禁令。



佩特羅26日通過社交媒體說，哥倫比亞不會允許來自美國、運載哥移民的航班入境，並表示在接收遣返移民之前，特朗普政府“必須制定一項有尊嚴的待遇協議”。佩特羅指出，強制遣返哥移民涉及“哥倫比亞和拉丁美洲的尊嚴”，移民不是罪犯，必須得到應有的尊嚴對待。



對此，特朗普當天稍晚時候在社交媒體上發文說，他剛剛獲悉從美國出發的兩架遣返航班未被哥倫比亞允許降落。哥總統佩特羅拒絕接收這些航班，已經危及到美國的“國家安全”和“公共安全”，他已指示美國政府立即採取“緊急而果斷的報復性措施”。



特朗普羅列的報復性措施包括：對所有進入美國的哥倫比亞商品緊急徵收25%的關稅，並在一周後將加征的關稅提高到50%；對哥倫比亞政府官員及其所有盟友和支持者實施旅行禁令，並立即撤銷簽證；加強海關和邊境保護局對所有哥倫比亞籍人員和哥貨物的檢查；援引《國際緊急經濟權力法》，對哥實施財政、銀行和金融制裁等。