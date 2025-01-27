玻利維亞客車翻車事故致19人死亡

中評社北京1月27日電／據新華社報導，玻利維亞警方26日說，該國西南部波托西省當天發生一起長途客車翻車事故，造成至少19人死亡、9人受傷。



波托西省邊境警察司令弗洛雷斯說，當地時間26日6時許，一輛從玻首都拉巴斯出發開往波托西省的長途客車在該省行駛時發生翻車事故，初步估計是司機超速行駛導致車輛失控翻車。



警方說，傷者已被送往附近醫院，不排除死亡人數上升的可能。



玻利維亞交通事故多發，山路陡峭、司機疏忽大意以及超速行駛等是主要原因。