陳漢炎：於歲月中聆聽客家精神的迴響

中評社香港2月5日電（作者 陳漢炎）手捧由中國評論學術出版社出版的王碧雲回憶錄《客家精神伴行——我的人生印跡》，如同握住了一把開啟時光與精神寶庫的鑰匙，跟隨著作者細膩的筆觸，走進了她精彩紛呈又滿溢著客家精神的人生世界。



這本書宛如一幅徐徐展開的長軸畫卷，在質樸平實的文字裡，作者將自己的人生際遇娓娓道來。兒時記憶中的客家農村，雖生活清苦、弟妹幼小，輟學一年仍不忘學習機會的寶貴。背著弟弟還要下地拔兔子草、上山挑柴火，展現出客家人在艱苦環境中積極樂觀、勤勞質樸的生活態度。那是一種深入骨髓的堅韌，即便生活艱辛，也能在苦中尋得快樂，這份對生活的熱愛與執著，恰似山間蓬勃生長的草木，充滿了頑強的生命力。



作者的求學與職業生涯，是客家精神中崇文重教、拼搏進取的有力見證。從國企到事業單位再到政府部門，每一次角色的轉變，每一步成長的足跡，都飽含著她對知識的渴望、對自我價值的不懈追求。客家人向來重視教育，視其為改變命運、傳承家族榮耀的重要途徑，作者在這條道路上奮勇前行，用知識武裝自己，以能力成就事業，在時代的浪潮中書寫著屬於自己的精彩篇章。



而家庭親情的篇章，則是客家精神中尊老愛幼、團結互助的溫暖注腳。對父母的拳拳孝心，對兄弟姐妹的傾力相助，對子女的悉心培育，在家庭的瑣碎與溫情中，彰顯著客家人深厚的家族觀念和濃濃的親情紐帶。這種親情，如同永定土樓，將家族成員緊緊凝聚在一起，風雨同舟，不離不棄。

