“小過重罰”法官不同意

中評社北京1月27日電／據人民網報導，【案情】某水果店經營者為了招徠顧客，通過網絡搜索相關水果的功效與作用，並將搜索出來的內容製作成宣傳海報張貼在店內。後來，某行政執法機關接到投訴，稱水果店存在虛假宣傳行為。該行政執法機關在店內進行投訴線索核實時，發現店內張貼的海報並當場責令整改，水果店很快就拆除了海報。後來，行政執法機關作出《行政處罰決定書》，對水果店罰款5萬元。如到期不繳納罰款，每日按罰款數額的3%加處罰款。處罰決定書生效後，水果店未在規定期限內繳納罰款，於是，該行政執法機關申請法院強制執行罰款及滯納金共10萬元。



經核實，處罰決定書中提及的投訴人並未在水果店購買水果，也無證據證實有他人因該水果店的宣傳誤導而購買水果，遭受經濟損失。



法院審理認為，設定和實施行政處罰必須以事實為依據，與違法行為的事實、性質、情節以及社會危害程度相當，且應當堅持處罰和教育相結合的原則。行政機關實施的行政處罰應與行為人的主觀過錯、違法行為造成的後果相當。水果店主觀上並無虛假宣傳的故意，且僅在其門店內張貼並未通過相關媒體大肆宣傳，影響範圍較小。同時及時整改，消除影響，並無證據證明造成了相關社會危害後果。某行政執法機關作出罰款5萬元的處罰決定，不符合行政處罰法規定的過罰相當的原則。法院遂作出裁定，不准予強制執行該行政處罰決定。



【說法】法官表示，公正、公開原則和過罰相當原則是行政處罰必須遵循的基本原則。行政處罰法規定：違法行為輕微並及時改正，沒有造成危害後果的，不予行政處罰；初次違法且危害後果輕微並及時改正的，可以不予行政處罰；當事人有證據足以證明沒有主觀過錯的，不予行政處罰。本案中被處罰人符合不予處罰的規定，而行政執法機關僅根據宣傳海報內容就對水果店處以5萬元罰款，屬於“小過重罰”。



法官表示，行政執法機關要審慎行使裁量權，不應簡單套用處罰標準，生硬執法，還要綜合考量違法行為的主觀過錯、客觀危害、社會影響等多方面因素，確保過罰相當，做到執法有溫度。



（案例來源：最高人民法院）