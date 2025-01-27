2024財年美國對外軍售額創歷史新高

中評社北京1月27日電／據人民日報報導，美國國務院24日發表聲明說，2024財年美國對外軍事裝備銷售額創歷史新高，達到3187億美元，較2023財年增長29%。



聲明顯示，2024財年由美國政府進行的對外軍售額為1179億美元，較上一財年增長45.7%，創美政府年度對外軍售額之最。由美國私營企業進行的直接商業軍售額為2008億美元，較上一財年增長27.5%。