中方譴責M23運動襲擊剛果平民和維和人員

中評社北京1月27日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰26日在安理會緊急審議剛果（金）問題時發言說，中方譴責“M23運動”襲擊當地平民和維和人員，強烈要求其立即停止進攻。



傅聰說，近日，剛果（金）東部地區緊張事態急劇升級，“M23運動”在北基伍地區不斷發起攻勢，接連占領一些重要城鎮，造成大量平民傷亡和流離失所。令人震驚的是，“M23運動”向聯合國駐剛果（金）穩定特派團（聯剛穩定團）營地發動炮擊，造成3名維和人員死亡、多名維和人員受傷。南部非洲發展共同體駐剛部隊也出現嚴重傷亡。



傅聰表示，中方強烈要求“M23運動”立即停止進攻。“M23運動”有關行動嚴重違反停火協議，危害地區和平穩定。中方呼籲“M23運動”切實遵守停火協議，停止訴諸武力，撤出占領區，回到政治解決軌道。任何外部力量都應避免向“M23運動”等武裝團體提供軍事支持，防止局勢進一步惡化。



傅聰強調，要將保護平民作為重中之重。目前已經有大批平民逃離家園避難，人道物資嚴重短缺，國際社會應及時提供所需的人道援助。“M23運動”必須保障人道物資通道的開放暢通。



傅聰表示，要堅定支持地區斡旋努力。當前形勢下，加大斡旋調解更加緊迫。三方峰會雖被推遲，但羅安達進程仍是解決剛東問題的有效平台。中方期待剛果（金）和盧旺達兩國堅持外交對話軌道，加強溝通，找到持久和平方案。中方支持安哥拉等有關方繼續加大外交努力、推動局勢降溫。他同時強調要支持聯剛穩定團根據授權履職。



傅聰說，中方重申堅定支持剛果（金）主權和領土完整，支持剛果（金）政府維護國家安全的努力。中方支持安理會盡快發出一致聲音，為推動剛果（金）東部地區危機緩和、維護地區局勢穩定創造有利條件。