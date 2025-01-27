從中央到香港　看“愛”字深入人心

中評社北京1月27日電／據大公網消息，民建聯早前公布“香港年度漢字評選2024”評選結果，“愛”字以3791票高票當選為香港2024年年度漢字。從“和”“融”“法”“亂”“貴”，到“順”“安”“疫”“通”“興”，十個年度漢字，串起香港十年，記錄香江往事，承載市民記憶。可以說，年度漢字的十年故事，既是浴火重生的香港故事，亦是心手相連的中國故事。



2024“愛”字成功當選，可以從中央到香港看出“愛”字深入人心。



香港是和澳門一樣都是祖國的掌上明珠，國家主席習近平2022年視察香港時表示“我一直關注著香港，掛念著香港，我的心和中央政府的心始終同香港同胞在一起。”習主席在“七一”重要講話指出，回歸祖國後，香港在國家改革開放的壯闊洪流中，敢為天下先，敢做弄潮兒，發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋梁和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇跡作出了不可替代的貢獻。



中央關心關愛從來未變



多年以來，中央持續推出多項挺港的政策措施，支持香港參與“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等國家戰略，讓香港搭上國家高速發展的快車，無一不彰顯香港特區的關心關愛從來未變。



香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的得天獨厚優勢，在國際舞台上扮演著重要角色。香港在金融、航運、物流、專業服務、促進中外文化藝術交流等方面取得了顯著成就。香港在國家改革開放的進程中，發揮了不可替代的作用。憑借“一國兩制”的制度優勢，香港不僅能夠融入國家發展大局，還與世界接軌，為社會經濟帶來雙重的發展機遇。



“一國兩制”作為一項前無古人的偉大創舉，在實踐中難免會遇到新情況和新挑戰，只要毫不動搖堅持“一國兩制”，香港未來一定會更加美好，一定能為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

