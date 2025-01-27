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越南總理：持續築牢越中命運共同體建設根基
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2025-01-27 12:07:36
中評社北京1月27日電／據新華社報導，越南總理範明政日前在河內會見中國駐越南大使何煒時表示，將持續築牢越中命運共同體建設根基。
範明政說，越中傳統友誼源遠流長、牢不可破。越南黨和政府始終視發展對華關係為戰略選擇和頭等優先，期待雙方充分依托陸海相連優勢，推動更多務實合作樣板工程落地。
何煒表示，中方願同越方一道推動中越友好航船行穩致遠，為地區及世界和平繁榮作出貢獻。
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