“巳升升”有哪些中式美好寓意？

中評社北京1月27日電／據央視網報導，今年春晚的吉祥物形象“巳升升”，一亮相就收穫許多觀眾的喜愛，它憨態可掬的外表既蘊含滿滿的中式美好寓意，又暗藏很多創新巧思。



總台央視記者獨家採訪了春晚吉祥物“巳升升”設計團隊，來自廣東珠海的北京師範大學未來設計學院師生們，讓我們一起來瞭解設計背後的故事。



今年總台蛇年春晚以“巳巳如意，生生不息”為主題，“巳”字又有子嗣綿延、接續繼承之意，吉祥物設計團隊將整條小蛇的造型參考甲骨文中的“巳”字。團隊負責人高鵬回憶起剛接到設計任務時，他和團隊都覺得如何以“蛇”的元素設計吉祥物是個不小的挑戰。



北京師範大學未來設計學院院長 高鵬：我們的第一個想法就是特別希望蛇身上的蛻皮，像次第春花開放，帶著無限生機；第二個形象是蛇蜿蜒的形態，特別像如意，其實都是為了簡化人們對蛇固有的恐怖感。



提交了第一版設計稿後，春晚導演組肯定了“如意”形態和“春花”的設計，但通過吉祥物要傳遞什麼寓意呢？設計團隊決定從中華傳統文化中尋找靈感。



“巳升升”的頭部輪廓和臉上螺旋狀的腮紅，正是參考了出土於陝西扶風法門寺，有著1000多年歷史的唐代地宮的鎏金坐佛紋雲頭銀如意，頭部的蝙蝠的“蝠”字與幸福的“福”諧音，可謂福上加福。



“巳升升”的尾巴同樣也有福氣加成，如意形狀外加壽字盤長結，正是“福從頭起，尾隨如意”。



海棠、玉蘭、桃花、牡丹，“巳升升”身上由景泰藍工藝刻畫出的纏枝紋恰如一座春日花園，寓意著“春回大地”。



北京師範大學未來設計學院院長 高鵬：因為2025年其實也是木蛇年，也被稱為青蛇年，我們其實就想取一個春天的青綠之象，用青綠色這種中國古典色來呈現。