特朗普丹麥首相通話　威脅“強奪”格陵蘭島

中評社北京1月27日電／據大公報綜合美聯社、《衛報》報導：美國總統特朗普25日在總統專機“空軍一號”上告訴記者，雖然丹麥方面抗議，但他相信美國將獲得格陵蘭島的控制權，島上5.7萬名居民“會想和我們在一起”。另據英媒引述多位歐洲現任及前任官員稱，特朗普本月15日還未上任時，就與丹麥首相弗雷澤裡克森“火爆通話45分鐘”，並威脅如果丹麥拒絕放棄格陵蘭島，將對丹麥徵收懲罰性關稅。



特朗普25日表示，如果丹麥不允許美國獲得格陵蘭島的控制權，將是非常不友好的行為，因為這是為了保護自由世界。特朗普本月7日曾表示，拒絕排除以軍事手段控制格陵蘭島的可能性。



5名歐洲現任及前任官員透露，特朗普15日與丹麥首相弗雷澤裡克森的通話“非常可怕”，特朗普對格陵蘭島展現出“志在必得”的強硬態度。其中一名官員稱，事件十分嚴重，“丹麥人現在處於危機狀態”。



弗雷澤裡克森稱，已向特朗普表明，格陵蘭島是否獨立取決於其本身。她此前一直強調，格陵蘭島屬於“非賣品”。



格陵蘭島自治政府總理埃格德本月稍早時候表示：“我們是格陵蘭人。我們既不想成為美國人，也不想變成丹麥人。格陵蘭島的未來將由我們自己決定。”但他同時表示，正尋求在防禦和采礦領域強化與美國的關係。