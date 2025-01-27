傳白宮研由甲骨文接管TikTok

中評社北京1月27日電／據大公報綜合路透社、NPR報導：美國總統特朗普25日稱，將在30天內就短視頻社交媒體平台TikTok一事做出最終決定。美媒援引消息人士爆料稱，特朗普政府希望讓總部位於美國的軟件公司甲骨文和其他“外部投資者”控制TikTok的全球運營。



特朗普25日在“空軍一號”總統專機上接受採訪時稱，很多人正在和他討論收購TikTok的可能性，他傾向於未來30天內就TikTok的命運做出最終決定。NPR援引兩名消息人士爆料稱，根據特朗普政府正在制定的計劃，TikTok母公司字節跳動將保留少量股權，而算法、數據收集、軟件更新等將由甲骨文公司監管。甲骨文公司和白宮官員24日舉行了一次會議，下一次會議定於本周舉行。據報導，參加談判的其他潛在投資者包括微軟公司。



美國去年推出“不賣就禁”法律，要求字節跳動在今年1月19日前將TikTok出售給非中國企業，否則就禁用TikTok。18日至19日，TikTok一度在美國停止服務約14個小時。特朗普20日就職後簽署一項行政令，給與TikTok公司75天寬限期，但依然試圖強買強賣，要求讓美企獲得TikTok至少一半所有權。TikTok已恢復在美服務，但蘋果和谷歌仍未在應用商店重新上架TikTok。