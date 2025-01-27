別讓“班味”拜年消息成為“甜蜜負擔”

中評社北京1月27日電／據新華社報導，“我怕年三十的鞭炮聲太響，所以提前為你送上祝福”……隨著春節臨近，漫天的拜年消息重現江湖：或是AI味兒十足的打油詩，或是“吉祥如意”“花開富貴”的表情包，甚至很久沒聊的微信網友突然彈出“一年一句”的祝福對話……不知從何時起，原本飽含溫情、傳達心意的拜年消息，多了一點打卡式的“班味”。



來自上海的小趙初入職場，在她看來，人際交往中發拜年消息必不可少，可給誰發、不給誰發令人頭疼，都發就只能“除夕夜陪手機過”。來自湖南的老陳則有另一種困擾——工作多年的他，每逢除夕便要經歷一整天的信息轟炸，其中不少是衹有一面之緣的“微信網友”。“知道大家都是好意，但一天下來確實應接不暇，容易錯過重要信息不說，逐條回復更是讓人頭疼的大工程。”



除了數量困擾，一些拜年消息的內容也成為槽點。過年時打開微信，滿屏的祝福消息時常格式相似、內容相近。有的是吉祥話的排列組合，有的是網絡流行語的批量套用，更有甚者在復制粘貼文案時忘記修改名字，一時間尷尬不已。看似熱鬧非凡，實則千篇一律，缺乏溫度與個性。當除夕夜被這樣的消息轟炸，手指會機械回復，心中卻再難泛起漣漪。



時代在變，習俗在變，但過年祝福的真情實感不應改變。從古時的登門問候，到如今的在線祝福，拜年的初衷始終是溫情與善意。在中華民族傳承千年的重要節日，不能讓拜年消息成為負擔，而應讓其回歸祝福的本質，去承載深厚的文化底蘊和情感價值。



對於發送者而言，放下對發送範圍面面俱到和消息內容文采飛揚的執著，重拾真誠用心的底色，在對話中聊一聊共度的時光、問一問近來的情況，簡單真誠的祝福或許更能觸動人心。接收者也不妨調整心態，只要感受到對方的那份心意就好，哪怕是面對欠缺誠意的群發短信，或簡短回復，或一笑了之，別讓自己成為“被短信困住的人”。



春節是千家萬戶的團聚時節，別讓“班味”拜年消息衝淡了這份美好。在這個蛇年春節，不妨拂去形式的束縛、守住真誠的用心，讓祝福消息重新成為連接人心的溫暖紐帶，在每一句真摯的話語間感受純粹的祝福與歡樂。