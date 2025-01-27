第四屆中國新年文化節在墨西哥隆重開幕

活動現場。人民網 埃內斯托·多明戈斯攝（圖片來源：人民網） 中評社北京1月27日電／據人民日報報導，生肖蛇與羽蛇神翻飛起舞，中國與墨西哥共慶新春！1月25日，由跨大西洋武術家表演團主辦，中國駐墨西哥使館、墨西哥國家藝術中心協辦的第四屆中國新年文化節在墨國家藝術中心隆重開幕。中國駐墨西哥使館臨時代辦朱健、墨西哥文化部長代表、國際司司長艾梅里奇、使館楊川穎參贊與現場2.6萬多名民眾出席活動，共同迎接中國農曆乙巳蛇年的到來。



朱健在致辭中表示，不久前，春節剛剛申遺成功，春節和平、和諧、和睦的文化精神被全世界越來越多的人們所認可和喜愛，春節所蘊含的精神元素已經成為人類命運共同體的重要組成部分。蛇是中墨兩個民族的重要文化圖騰，擁有很多相似之處，蛇年一定會給兩國人民帶來好運。2024年中墨兩國間貿易額和人員往來數均再創新高，“歡樂春節”品牌在墨西哥不斷發展壯大，中墨關係未來前景光明。



艾梅里奇司長表示，中墨兩國即將迎來建交53周年，兩國都擁有偉大的歷史和文化遺產，墨方願進一步密切與中方關係，促進兩國人民民心相通。



文化節開幕式之前，朱健與各位嘉賓一同為墨西哥著名畫家米格爾·卡斯特羅·雷涅羅和雕塑家塞巴斯蒂安的羽蛇神雕塑作品揭幕，這是兩位藝術家專門為中國蛇年春節設計的作品首次與墨西哥民眾見面。