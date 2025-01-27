國務院新聞辦發布會：消費市場年味濃人氣旺

南方電網貴陽供電局工作人員每天走街入戶對商戶電路電器進行安全檢測，全方位保障春節期間用電安全與穩定。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月27日電／據人民網報導，國務院新聞辦日前召開新聞發布會，商務部、文化和旅遊部、國家體育總局有關負責人圍繞保障春節市場供應、滿足群眾消費需求等話題回應關切。



2024年消費亮點紛呈



“剛剛過去的2024年，商務部以‘消費促進年’為主線，多措並舉推動消費持續擴大。”商務部副部長盛秋平說。



——以舊換新成效顯著。2024年，全國汽車以舊換新超過680萬輛，八大類家電以舊換新產品銷售超6276萬台，家裝廚衛“煥新”補貼產品約6000萬件，電動自行車以舊換新超138萬輛，合計帶動相關產品的銷售額超1.3萬億元，拉升了全年社會消費品零售總額增速1個百分點。



——服務消費擴容升級。2024年，服務零售額同比增長6.2%，人均服務性消費支出占消費支出的比重達46.1%，比上年提高了0.9個百分點。全國營業性演出場次增長10.9%，票房收入增長15.4%。



——新型消費不斷壯大。2024年，全國網上零售額增長7.4%，其中，實物網零占比達到26.8%。據商務大數據監測，農產品網零增長15.8%。持續推動綠色消費，深入開展新能源汽車、綠色智能家電下鄉，2024年，新能源乘用車零售量首次突破1000萬輛，增長40.7%。限額以上單位家電零售額突破了1萬億元，創歷史新高，以舊換新八大類家電中，一級能效占比90%以上。



節前生活必需品供應充足



“據商務大數據監測，節前全國生活必需品市場供應充足、價格總體平穩。”商務部市場運行和消費促進司司長李剛介紹，1月中旬，全國200家大型農產品批發市場糧食、食用油、豬肉、雞蛋、蔬菜等庫存比2024年底不同幅度增加。1月23日，雞蛋、牛肉的平均批發價格比月初分別下降1.5%和1.1%，糧食、食用油、豬肉、羊肉與月初基本持平。



李剛表示，節日期間，各級商務部門將加強應急值守，密切關注市場形勢，持續做好生活必需品保供工作。