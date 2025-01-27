李強同外國專家舉行新春座談會　丁薛祥出席

1月26日下午，在農曆新春佳節即將到來之際，國務院總理李強在北京人民大會堂與獲得2024年度中國政府友誼獎和在華工作的外國專家代表座談交流。國務院副總理丁薛祥出席。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月27日電／據新華社報導，在農曆新春佳節即將到來之際，國務院總理李強1月26日下午在人民大會堂與獲得2024年度中國政府友誼獎和在華工作的外國專家代表座談交流。



國務院副總理丁薛祥出席。



李強向外國專家致以新春祝福和誠摯問候，感謝大家長期以來關心支持中國現代化建設，認真聽取專家們對中國改革發展和政府工作的意見建議。來自英國、波蘭、馬里、羅馬尼亞、德國、巴基斯坦等國的專家圍繞科技創新、經貿合作、人文交流、國際傳播、人才培養等作了發言。



李強指出，過去一年，中國發展取得了新的成績，外國專家為此作出積極貢獻。大家在華工作、生活的經歷，也是中國與世界良性互動、深度融合的生動縮影。從中可以得到許多重要的啟示，突出的有兩點：一是世界需要交流。當今世界並不安寧，國際環境越複雜，越需要各國敞開胸懷、溝通對話。這些年，隨著大數據、物聯網、人工智能等技術迅猛發展，各國人員往來、信息交互越來越便捷頻繁，全球化進程不可逆轉。中國一貫主張加強國際溝通對話，鼓勵開展中外各層級、各方面交流往來，推動互學互鑒，促進民心相通。我們將繼續堅持開放包容，積極促進各領域國際交流，推動各方通過坦誠對話、友好協商，化解矛盾分歧，共促和平發展。二是創新需要合作。隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學研究的複雜性、系統性顯著增強，開放合作是大勢所趨和必然選擇。這些年，中國以實際行動促進科技合作和成果共享，主動融入全球創新網絡，發起國際科技合作倡議，支持各國科研人員共同探討科技發展前沿問題。我們將繼續擴大科技開放，拓展和深化聯合科研，深度參與全球科技治理，同各國一道合作解決實際問題，攜手應對全球挑戰。



李強強調，中國在與世界的緊密聯繫、開放互動中發展了自己，也為推動世界發展發揮了重要作用。中國開放的大門將始終向各國人才敞開。中國政府將進一步優化相關政策，提升服務保障水平，搭建更多國際交流合作平台，為外國人才來華幹事創業、施展才華持續營造良好條件。



王毅、吳政隆、諶貽琴出席。