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“國補”政策提振春節“電子年貨”消費
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2025-01-27 10:50:27
（圖片來源：新華網）
中評社北京1月27日電／據新華網報導，最近一周，各地正式實施手機、平板電腦、智能手表手環等數碼產品購新補貼政策。
不少消費者將家電和電子類產品，列入了年貨的購物清單。記者探訪上海市區的商戶看到，“國補”落地正在提振春節消費，“電子年貨”受消費者追捧。
數據顯示，截至2024年底，消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超1萬億元。業內人士指出，今年將“國補”的覆蓋範圍擴大到手機等數碼產品，可以帶動更大範圍的消費群體參與，尤其是春節消費旺季，有效提振消費信心。
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