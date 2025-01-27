河北安平：共享智造工廠引領產業轉型升級

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月27日電／據新華網報導，春節臨近，在河北省衡水市安平縣的共享智造工廠車間內，技術人員正在加緊調試設備，為春節後生產線正式投用做好準備。2024年，安平縣與清華大學天津高端裝備研究院、河北科技大學合作，打造共享智能工廠，開發自動化、智能化焊接設備流水線，搭建了衡水市首家行業“共享實驗室”，為絲網企業提供技術、設備、生產、檢測等共享服務。