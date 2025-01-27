“春節”申遺成功　年味的變與不變

中評社北京1月27日電／據人民網報導，當大紅燈籠高高掛起、熟悉的旋律又響起，當“人類最大規模的遷徙”再次開啟、村口的凝望終於迎來團圓時刻，年來了。



歡歡喜喜過大年，春節是中國人最看重的傳統節日。在“春節”申遺成功、在國際上綻放新光彩的今天，也還有人覺得“年味淡了”。但更有人在思考，年味到底是種什麼味？



“小孩小孩你別饞，過了臘八就是年。”這句廣為流傳的俗諺裡藏著答案。曾幾何時，年是“忙”出來的，從掃庭院、備年貨、貼春聯，到祭祖宗、逛廟會、走親戚；年也是“盼”出來的，盼著吃上平日裡吃不到的雞鴨魚肉，盼著穿上平日裡穿不上的新衣服，盼著新置辦的家當能閃亮登場。人們忙碌著、憧憬著、喜悅著，時光慢慢流淌，氣氛漸漸濃鬱，視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等各種感覺縈繞，大家沉浸其中，體會到巨大的滿足感。



被列入世界非遺名錄的“春節”，有一個頗有意味的後綴：中國人慶祝傳統新年的社會實踐。它包含了一系列儀式感很強的活動，積澱著物資匱乏年代的集體記憶，契合著鄉土中國的時代脈動。從這個意義上講，人們關於年味的感慨，更多的是見證了新時代歷史性成就與變革後，對農耕文明的回望、對舊日時光的懷念，而後在辭舊迎新中吐故納新、開啟新的進發。



曾經，“吃頓餃子就是年”，今天，四時蔬果、魚蝦肉蛋成為餐桌“常客”，人們不必等到過年才能大快朵頤，反而要為“每逢過節胖三斤”而苦惱；曾經，進入臘月就“全家總動員”、進進出出籌備年貨，今天，電商平台全球好物任君挑選，“小時達”“半日達”“次日達”等輕鬆實現……



從物質生活角度看，說年味淡了，其實是一種幸福的煩惱。各類商品琳琅滿目，容易挑花眼，不知挑哪個更好；過年的方式多種多樣，不知選哪種更合適。老年人常跟晚輩說，“現在每天都像過年”，曾經過年才能享受到的美好，如今已融入了閃光的尋常日子。



曾經，家人們圍爐而坐，看電視、嗑瓜子就是精神生活；今天，“文化大餐”烹出幸福年味，非遺與冰雪運動浪漫邂逅，博物館與圖書館共啟新春之約，人們暢享“精神盛宴”。曾經，“父母在，不遠游”，回家過年是所有游子的心願；今天，“父母在，一起游”，“流動的中國”不再山水迢迢，“平安中國”安全感滿滿，“反向過年”、旅遊過年、“南北互跨”等成為新趨勢……