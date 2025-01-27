紀檢監察機關打出從嚴糾治“組合拳”

中評社北京1月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，節日期間“四風”問題易發多發，是嚴格遵守中央八項規定精神的“考點”。春節臨近，各地紀檢監察機關緊盯節日期間易發多發的“四風”頑疾，運用教育提醒、通報曝光、明察暗訪、嚴查快處等有效手段，打出從嚴糾治“組合拳”，營造風清氣正的節日氛圍。



“要把紀律和規矩挺在前面，督促各級黨組織和黨員幹部恪守‘十嚴禁十不准’要求……”近日，天津市紀委監委印發通知，要求堅決落實中央八項規定精神，做好節日期間正風肅紀工作。



天津市各級紀檢監察機關注重加強教育提醒。在線上，通過官方網站、微信公眾號等平台，以文字、圖片、短視頻等方式推送廉潔過節提示。在線下，以組織召開廉政座談會、開展廉政宣講等多種方式，教育廣大黨員幹部樹牢廉潔過節意識。該市還公開通報曝光6起違反中央八項規定精神典型問題，強化警示震懾作用，引導黨員幹部自覺改進作風、廉潔文明過節。



連日來，湖北省紀委監委聚焦國有企事業單位食堂、“一桌餐”隱蔽場所等重點部位，組成6個監督檢查組開展違規吃喝問題專項監督檢查，嚴查快處節日前夕“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”等頂風違紀行為。



“近期，我們組織開展了違規吃喝等‘節日病’專項監督檢查，匯總分析監督檢查情況，對問題線索深入核查，同時加強跟蹤督辦，推動問題整改。”湖北省紀委監委黨風政風監督室主要負責同志告訴記者。據瞭解，該省制定了節前、節中、節後糾“四風”各項工作機制，全程執行嚴的標準，對違規違紀問題及時嚴肅查處。



廣西壯族自治區紀委監委派出工作組，緊盯“關鍵少數”、重點場所，盯住重點時段，用好大數據排查、實地蹲點、專項抽查等方式，強化監督檢查。



“我們從嚴查處違規吃喝、違規收送禮品禮金等頂風違紀行為，持續深挖公職人員酒駕醉駕背後的‘四風’問題以及‘快遞送禮’、借培訓考察等名義公款旅遊等隱形變異現象，大力糾治高檔煙酒茶、‘豪華年夜飯’、節禮過度包裝背後的享樂奢靡問題。”自治區紀委監委黨風政風監督室有關負責同志說。