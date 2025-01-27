新春走基層：一雙滄桑手守護中國紅

1月22日是北方農曆小年，張愛華（左二）和家人一起吃團圓飯。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月27日電／據新華社報導，走遍河南山和水，一雙雙鄉親們的手總是讓人難忘。



第一次沿著老社長穆青的足跡去蘭考採訪，鄉親一把拉住我的手，笑著說：“你回來了？”第一次回訪豫東南小村的老支書，她拉著我的手，講村里的發展變化，講鄉親們的喜和盼，仿佛有說不完的話，臨到告別也不鬆手。



同行的人看我有些扭捏，正色說：“俺們河南鄉親最淳朴，他們沒把你當外人，把你當親人呢！”



最難忘的一雙手，是新縣老黨員、英雄後代張愛華的手。



農曆小年，寒氣逼人。穿過大半個河南，我一頭扎進山巒起伏的大別山老區，赴張愛華老人的新年之約。



去年夏天，聽說她為了一句承諾守護“紅軍洞”一甲子的故事，便去山里尋她。遠遠看見漫山蒼鬆隨風搖擺碧綠如海，一面紅旗挺立山腰紅得耀眼。山腳下，一位瘦小的老人背著草帽，拎著鐮刀，腰板挺得筆直，伸出手緊緊握住我。



那是一雙揮舞鐮刀的戰士般的手。她一只手揮動鐮刀披荊斬棘，一只手領著深一腳淺一腳的我在崎嶇的山路上疾行。



那是一雙握過粉筆的教師的手。她翻開家里的一本本日記，娟秀的字體記錄了她60年如一日傳承大別山精神的密碼。



那雙手讓我想起穆青膾炙人口的《難忘那雙手》，在河南大地上，都是那麼質朴、那麼有力。