漢口歷史風貌區：百年建築重歸“潮流”地標

中評社北京1月27日電／據新華網報導，“日街夜演”的主題街區保元里、“修舊如舊”的百年建築巴公房子、著名戲劇家梅蘭芳曾登台獻藝的“戲碼頭”民眾樂園……春節前夕，漫步於武漢市中心煥新亮相的漢口歷史風貌區，潮流與傳統交相輝映，活力與底蘊相得益彰。



晚上7時許，位於武漢南京路西段的保元里巷口已經擠滿了慕名而來的觀眾。近日，沉浸式戲劇《保元風雲》迎來第100場演出，身著民國服飾的“資深粉”和手持道具《江城晚報》的新劇迷，仿佛一下子將演出氛圍帶回到20世紀30年代的江城武漢。“我刷了10遍以上，一會你要緊跟主要角色，才能把故事線捋清楚。”高中歷史老師朱洪峰身著長衫，略帶神秘地向記者支招如何來“玩”這一場長達120分鐘的演出。



與武漢美術館一街之隔的保元里建於1912年，是漢口極具代表性的老里分。里分，是武漢獨特的民居建築，恰如胡同之於北京人、里弄之於上海人一般重要。這些看似陳舊的紅磚瓦房，實則承載著家國情懷、風雲變幻的歷史記憶。



去年國慶節期間，保元里上新《保元風雲》，貫穿130多個小戲點、18條豐滿的人物故事線，讓市民遊客在感受歷史厚重的同時，享受一場精彩絕倫的“新玩法”。“《保元風雲》將沉浸式戲劇、互動體驗和現代科技相融合，是文旅商融合發展模式的積極探索與實踐。”武漢文旅集團城市風貌公司總經理田進說。



夜幕低垂，華燈初上，巴公房子門前聚集了從全國各地而來的年輕人。建成於1910年的巴公房子，是由俄商修建的武漢最早的高端公寓，曾見證“東方茶港”的榮光。臨近春節，以這幢百年建築為藍本匠心打造的巴公邸酒店首次對外開放。有的遊客拖著行李箱，滿懷期待地住進一間融合古典與現代元素的套房；有的市民走進一樓充滿法式風情的餐廳，被鬱鬱葱葱的植被簇擁著享受繁華都市中的一隅寧靜；更多人則是以建築外圍清水紅磚的牆體為背景，在百年洋房前留影。



在浙江讀大學的張蒙和周淑賢在巴公房子前擺著各式pose，互相為對方拍下了近百張照片。“期末考試結束我們就直奔這里，計劃玩五六天，照著社交軟件上的‘打卡’點，都玩一遍。”19歲的張蒙告訴記者，武漢之行結束後，她們將直接乘高鐵回到各自的家鄉江西、湖南過春節。