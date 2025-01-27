遼寧迎強降雪　全省高速公路入口全部關閉

中評社北京1月27日電／據新華社報導，27日早上，沈陽市區空中仍飄著雪花，路面濕滑異常，車輛緩緩而行。自26日4時開始，遼寧省西部、中北部、東南部地區出現大雪到暴雪，其他大部地區出現中雪到大雪。受降雪影響，遼寧高速公路入口已全部關閉，各部門正在全力除雪。交通部門提示，群眾出行可視情況選擇繞行國省幹線。



據遼寧氣象部門介紹，截至27日7時，全省275個氣象站中，255個站有降雪，平均降雪量為6.2毫米，沈陽、鞍山、本溪、丹東、葫蘆島等地區的8個氣象站出現10至15厘米積雪。



目前，大雪仍在持續，遼寧氣象部門繼續發布暴雪黃色預警。受此次降雪影響，27日到29日，全省大部地區氣溫累計降溫幅度8至12攝氏度，局部可達12至16攝氏度。



為應對此次強降雪天氣，遼寧交通部門已提前開展準備工作，共組建除雪防滑隊伍289支，動員搶險人員7426人，配備裝載機、平地機等各類除雪應急設備3744台，採取分片、分線包幹方式，隨下隨清。國鐵沈陽局組織8000餘名職工清掃線路積雪，晝夜堅守鐵路運輸一線，確保旅客出行安全和貨物運輸暢通，目前管內運輸秩序總體平穩。



沈陽桃仙國際機場已累計完成跑道編隊除冰除雪作業5次，完成飛機除冰作業58架次，出動除雪力量300餘人。27日早，沈陽桃仙國際機場第一架出港航班已於6時33分順利起飛，機場跑道適航，航班起降正常。