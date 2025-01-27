海南首次利用無人機配送離島免稅品

中評社北京1月27日電／據新華網報導，記者從海口海關瞭解到，近日，在海口海關所屬海口港海關監管下，中免（海口）國際免稅城有限公司成功利用無人機配送了一批離島免稅商品。這是在海關監管下，低空經濟與免稅品配送物流應用場景深度融合的一次創新實踐。



在此次無人機配送任務中，價值超1萬元的免稅品僅耗時1分24秒便完成了約1.1公里的飛行距離，從海口國際免稅城順利飛抵海口南港碼頭提貨點。



海口港海關免稅品監管一科科長王洋介紹，以往受配送物流所限，旅客在線上下單購買離島免稅品後，需等待6個小時才能前往海口南港提貨。通過低空配送，旅客提貨時間從6小時縮短至3小時以內。在春運期間道路擁堵情況下，無人機配送可極大地提升物流效率和消費者滿意度。



為保障配送安全與監管到位，海關部門研究制定常態化監管方案和應急預案，同時運用空域電子圍欄、天空領域監控系統等技術手段，確保免稅品從出庫、裝卸、運輸到入庫的全鏈條安全和有效監管。



根據《海南省低空經濟發展三年行動計劃（2024－2026年）》，海南將拓展城市空中交通場景，支持無人機在貨品配送等多個物流場景的綜合應用。海口海關將持續利用大數據、人工智能等現代信息技術，提高監管工作效能，為海南自貿港經濟發展注入新動能。