攜手灣區城市　推動“一程多站”游

圖：羅淑佩表示，希望業界在設計“一程多站”行程時，將香港和其他大灣區城市的亮點組合，吸引更多海外旅客。圖為去年三月在港舉行的七人欖球賽。（圖源：大公報） 中評社北京1月27日電／據大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，本港去年海外旅客按年增44%，海外旅客是“一程多站”的主要客群，希望業界在設計“一程多站”行程時，將香港和其他大灣區城市的亮點組合，吸引更多海外旅客。



組合各城市亮點 吸引更多旅客



羅淑佩表示，由去年下半年開始，本港的海外旅客增幅很好，來自泰國、菲律賓和印尼等地的旅客都有不錯的增長，整體海外旅客按年增44%。



她提到，去年中央公布惠港措施，讓非中國籍港澳永久居民申請來往內地通行證，在有效期內可以多次前往內地，有助業界發展和推動粵港澳大灣區“一程多站”旅遊，因為大灣區不同地方各有特點，香港是國際大都會；深圳是一個很潮、很年輕、有活力、有科技的城市；廣州作為省會城市則有很多值得旅遊的地方，珠江兩岸亦很漂亮，香港可以與更多內地城市合作開發更多“一程多站”旅遊路線和產品。



羅淑佩說，過往旅遊業界亦有提供“一程多站”產品，但通常是各自做，“現在是否可以有些配合，例如當澳門有演唱會時，旅客去完澳門之後，來香港參加其他盛事。三月香港有七人欖球賽、巴塞爾藝術展和藝術三月，另外都可以去其他大灣區城市，例如魚米之鄉的佛山。”



她認為，旅遊業界在設計“一程多站”的旅遊產品時，可以多想想其他城市的亮點，“將這些亮點組合起來，而不是只想我們自己”。