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逛花燈賞非遺 尼日利亞友人感受中國年味
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2025-01-27 13:58:18
中評社北京1月27日電／據新華社報導，夜幕降臨，華燈初上，位於河北省承德市雙灤區的鼎盛文化產業園內熱鬧非凡。一場以“流光溢彩 蛇舞新春”為主題的新春燈會，吸引著八方來客，其中不乏一些國際友人。
來自尼日利亞的邁克目前在承德一所學校擔任外教。這個春節，他準備留在中國過年。從琳琅滿目的特色年貨到傳統手工藝品，從璀璨斑斕的花燈到充滿節日氛圍的廟會，邁克和眾多游人一起，沉浸式感受著濃濃的中國年味兒，暢享著別樣的新春體驗。
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