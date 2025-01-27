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白宮稱暫停對哥倫比亞加征關稅事宜
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2025-01-27 12:29:56
中評社北京1月27日電／綜合新華社、美國媒體報導，美國白宮26日發表聲明稱，由於哥倫比亞政府已同意接收被遣返移民，美國政府將暫停此前總統特朗普提出的對哥倫比亞加征關稅事宜。目前哥倫比亞方面尚未證實已同意接收被遣返移民。
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