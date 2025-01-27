韓墜機初步調查報告：兩側發動機吸入花臉鴨

中評社北京1月27日電／據新華社報導，韓國國土交通部下屬航空鐵路事故調査委員會27日發布有關濟州航空墜機事故的初步調查報告。報告推測，客機兩側發動機吸入韓國冬季常見候鳥花臉鴨。



這是事故發生後該委員會首次公布正式調查報告。報告顯示，在失事客機撞擊機場設施前4分7秒，飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器兩個黑匣子均停止了記錄。當時失事客機正在海面上空飛行，時速約298公里，高度約151米，距離務安機場跑道約2公里。據推測，此時兩側發動機吸入韓國冬季常見候鳥花臉鴨。事後，兩側發動機內均發現花臉鴨的羽毛和血跡，但確切的鳥類撞擊時間等細節仍有待確認。



報告顯示，飛行員在黑匣子停止記錄6秒後發出緊急求救信號，同時拉升高度復飛。客機在原定降落跑道左側上空飛行一段後右轉，從反方向進入19跑道並在起落架未打開的狀態下以機腹著陸，最終衝出跑道撞向機場混凝土方位角設施（航向信標台）後發生爆炸並燃燒。報告沒有解釋起落架未打開的原因。



據韓媒報導，該報告已提交給事故飛機機體及發動機製造國美國和法國，以及有國民在事故中遇難的泰國。



由泰國曼谷起飛的韓國濟州航空7C2216號航班於韓國當地時間去年12月29日上午9時7分許，在全羅南道務安機場降落時失事。機上共有175名乘客和6名機組人員，除2名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。