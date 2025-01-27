一年出海30多次，他們在海上探測“風雲”

行船前往海上燈船。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月27日電／據新華社報導，千變萬化的海洋氣象事關海上交通和海上作業，如何準確預報？觀測是第一步，上海市氣象局上海海洋中心氣象台海洋氣象探測科的工作人員正在為建設和維護海洋氣象觀測站網而努力。春節到來前，記者跟隨他們開啟了2025年首次出海之旅，目的地是一座漂浮在海上的燈船。



燈船相當於海上“路燈”，是海洋氣象觀測設備安裝的載體之一，外形與船很像，被錨定在某個點位用於引導船舶。



一早從上海浦東的大治河渡口登船，不包括船員在內，記者跟隨的氣象團隊一行四人，由上海市氣象局上海海洋中心氣象台海洋氣象探測科科長陳旻豪帶隊。



途中，陳旻豪告訴記者，團隊一年要執行30多次出海任務，有時是海上氣象觀測設備出問題緊急搶險，有時是往海上放置氣象浮標。“氣象浮標是個大家夥，搬運放置比較費勁。”陳旻豪說，浮標有一個圓盤形大底座，底座直徑和浮標高度都在10米以上。



向東行船一個多小時，一艘有著高高燈塔的船出現在茫茫海面上。陳旻豪告訴記者，這艘燈船即將回廠維護，團隊需要把船上的氣象設備拆下，擴容它的電池系統，再裝到新的燈船上。



燈船隨著海水不停晃動，忍著暈船的不適進行工作，對團隊成員來說已是家常便飯。帶上工具，記者隨工作人員一起，抓著窄窄的梯子攀爬到了燈船的二層。“這次不用爬到塔頂幹活，那上面更暈，我一次只能待十幾分鐘。”高級工程師王德旺抬頭指著燈船上高高的塔尖說。



拆光伏板、拆電池、拆自動氣象站……在晃動的甲板上完成拆卸工作，考驗著每個人的平衡能力。一個多小時後，拆卸工作完成。自動氣象站是一根集成著溫濕氣壓等設備的長長鐵杆，如何將它搬運回船上是個難題。船員們紛紛齊上陣，五六個人在燈船的上下層配合才成功將自動氣象站裝置運回了來時的船上。這些設備將被運到新燈船所在的碼頭進行安裝。



任務完成後，團隊成員們長舒一口氣。“每次出海的時間不固定，去到比較遠的海域時，經常在海上過夜。”陳旻豪說，在海上登船的過程其實是最危險的，如果突然有大浪襲來，兩艘船的相對位置陡然升高或降低，稍有不慎就可能夾到腿或落水。在他以往的經歷中，綁在兩船之間的繩子也發生過斷裂。