富權：民進黨發動大罷免可能祭出卑劣“招數”

中評社香港1月27日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：民進黨發動“大罷免”可能會祭出卑劣“招數”。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”民進黨黨團總召柯建銘昨日舉行記者會，聲稱罷免國民黨“立委”的民意早已沸騰，他身為民進黨黨團總召，要發布首次“超甲級動員”，全體黨團成員在休會後應成立罷免服務站，這是請求也是命令。柯建銘直指，“大罷免”的時機已經成熟，希望全台串聯，在農曆春節假期結束後，將國民黨“區域立委”罷免連署書送進“中選會”。



然而，身兼民進黨主席的賴清德才剛在民進黨中常會作出指示，要求民進黨的所有黨政人員不要介入“罷免戰”的第一階段，亦即徵集連署書的階段，讓公民團體來做，亦即等到連署書達到“門檻”宣告“罷免案”成案後，民進黨才介入，以免人們都以為是民進黨在主導。



但為何柯建銘卻“反其道而行之”，而且還是號召民進黨全體“立委”成立罷免服務站，直接介入及主導“罷免案”，從徵集連署書的第一階段就“開波”呢？



這極有可能是賴清德與柯建銘在“唱紅白臉”，畢竟發動“大罷免潮”，不但讓人產生“民進黨輸不起”的感覺，而且勞民傷財，造成社會嚴重對立撕裂，這可能是作為領導人的賴清德所難以擔當的事，但民進黨當局在“立法院”被在野政黨“鏈住條頸”，“條氣難哽”，因而默許柯建銘率領發動民進黨全體“立委”發動“大罷免”，以圖“出一口氣”，當然更希望能夠成功“罷免”幾席中國國民黨的“區域立委”，然後在“立委”補選中，爭取由民進黨提名的候選人當選，從而扭轉民進黨在“立法院”只居少數的劣勢，反超為多數，結束目前民進黨在“立法院”內被在野黨“摁住打”的不利局面。



但更有可能是，自從今屆“立法院”開議後，因為民進黨“立委”衹有五十一席，未能過半；而國民黨的“立委”議席只比民進黨多一席，但連同兩席共同作戰的無黨籍“立委”，共有五十四席，雖然也未達過半，但在與台灣民眾黨的八席“立委”合作下，就佔有過半的優勢，因而在許多關鍵性的議案上，民進黨黨團都是“屢戰屢敗”，曾經叱吒風雲的柯建銘灰頭土臉，難以向賴清德交代。而且，一方面柯建銘是屬於“英系”，而蔡英文與賴清德“不對盤”；另一方面柯建銘的年齡偏大，還患了腳疾，經常缺席民進黨中常會及黨團會議，賴清德對黨團的許多指示，已經繞過柯建銘，直接向同屬“新潮流系”的黨團幹事長吳思瑤下達。因而黨內傳說，在今年二月一日開始的“立法院”新一個會期，黨團依例進行三長改選時，賴清德會讓柯建銘“賢讓”。柯建銘當然“不幹”，於是就要以發動“大罷免”的手法，向賴清德展示自己的實力，並籍機出一口“烏氣”。

