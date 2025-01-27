國際局勢動蕩，具有避險和保值功能的黃金受到各國央行和投資者的歡迎。 中評社香港1月27日電／﻿上海金融與發展實驗室特聘研究員鄧宇27日在大公報發表文章：﻿金融觀察／地緣陰霾難散 黃金延續牛市。以下為文章內容。



全球地緣政治形勢延續動蕩，不確定性上升，但投資者正逐漸適應不斷變化的宏觀環境，包括全球資產重新定價和資產組合優化。縱觀全球經濟和大類資產表現，具備避險屬性的資產保持較高的漲幅，比如黃金。另外，美元強勢和另類資產的劇烈震蕩，反映全球金融市場的底層邏輯發生變化，比如全球央行增持黃金，以及另類資產比特幣暴漲，顯示全球金融市場的恐慌情緒累積。



展望今年，諸多大類資產呈現“高度非典型繁榮”，高估的資產走勢能否持續，以及“低估”的資產是否轉好是需要關注的重點，“宏觀敘事變化＋泡沫風險潛藏”將對全球大類資產配置帶來新的挑戰。



美關稅政策衝擊全球貿易



一、地緣政治和特朗普2.0的不確定性



一方面，地緣政治局勢持續動蕩，地緣政治風險仍然是“頑疾”。2022年烏克蘭危機蔓延以來，全球地緣政治衝突不斷，導致黃金去年大幅上升28%。實際上，過去一年美元強勢，且美國10年期國債收益率持續飈升，導致非美元貨幣貶值，以及主要國家的長期國債收益率呈現下行的趨勢。總的來看，地緣政治的變局增添了重要大宗商品價格的結構性變量，並迫使其重新定價，比如美元、黃金和原油。



另一方面，特朗普2.0不確定性更大，全球經貿面臨新的考驗。特朗普第二任期揚言對中國、加拿大及墨西哥等貿易夥伴加征關稅，即引發新的貿易風險擔憂。但要實施新一輪大規模的“關稅戰”，將迫使美國財政收支、貿易收支和通脹等面臨考驗。從全球大類資產表現來看，前提的“特朗普交易”已經提前兌現，雖然對全球非美元貨幣造成衝擊，以及帶動全球風險資產重新定價，但市場已曾經通過壓力測試，各國在應對“特朗普2.0”衝擊也有歷史經驗，有助於降低不確定性。



二、全球寬財政及寬鬆貨幣政策分化加劇



其一，財政擴張的衝動仍在，預算更難平衡。疫情以來，全球財政擴張，大規模赤字和公共債務持續攀升，財政預算嚴重失衡。2024年10至12月美國聯邦政府預算赤字達7110億美元，按年增40%；政府支出1.8萬億美元創歷史新高。日本和歐元區國家同樣陷入高赤字困境。寬財政預期的不穩定將對經濟﻿復甦造成困擾，進而影響高赤字國家的國債收益水平。以安全資產著稱的美債是否存在危機還有待觀察，但數據已顯示出風險信號。2024年10月，美債的海外持倉在連續5個月的上漲後突然銳減，直接下降772億美元，跌至8.6萬億美元。