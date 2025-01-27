春節假期港珠澳大橋旅客預計超90萬人次

中評社香港1月27日電／春節假期將至，港珠澳大橋珠海公路口岸預計迎來人流車流“雙高峰”。據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站預測，1月28日（除夕）至2月4日（正月初七）期間，經港珠澳大橋出入境客流將超過90萬人次，車流將超過15萬輛次。



據央視新聞報導，“港車北上”“澳車北上”便利通關政策持續深入推進，內地赴港澳“個人遊”城市不斷擴容，疊加珠海赴澳門旅遊“一周一行”新政影響，港珠澳大橋憑藉“一橋連三地”便利交通優勢，正成為春節期間內地及港澳居民跨境出行的熱門通道之一。



港珠澳大橋邊檢站負責人表示，自今年1月14日春運開始以來，截至27日，經港珠澳大橋出入境客流、車流量分別達到109萬人次和23萬輛次，同比分別增長36%和35%，三地居民跨境出行需求較往年明顯提升。



據該邊檢站預測，2025年春節假期，港珠澳大橋將迎來三年來出入境客流車流的新高峰，出入境最高峰時段將集中在1月31日（大年初三）、2月1日（大年初四）、2月2日（大年初五）三日，單日最高出入境旅客流量預計將達14萬人次，單日最高出入境車輛流量將達2.2萬輛次。



為妥善應對春節期間口岸客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站將持續優化分流疏導方案，通過與港澳出入境管理部門溝通聯繫機制，提前互報出入境客流信息，提前加開、開足、開滿查驗通道；針對春節期間通關老人、小孩比例多情況，增設前置引導及人工查驗崗位，投入使用移動查驗模式，最大限度提升通關效率，確保中外旅客往來順暢有序、通關安全高效。